محافظ أسيوط: إطلاق أسماء شهيدين على مدرستين بمركزى الفتح وساحل سليم

قرر اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إطلاق أسماء شهيدي الواجب اللذان راحا ضحية الهجوم الإرهابي بسيناء ؛ على مدرستين بمحل إقامتهما بمركزي الفتح وساحل سليم.

حيث أعلن المحافظ عن إطلاق اسم الشهيد (المجند "محمد احمد حسين سالم" ـ من مركز الفتح ، والمجند "علي حسن محمد يحيى" من مركز ساحل سليم) ضمن قوات التدخل السريع ؛ على مدرستين بمسقط رأسهما ؛ موجهاً تعليماته لرئيسي مركزي الفتح وساحل سليم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق أسماء الشهيدين على تلك المدارس والتواصل مع أسر الشهداء لتلبية طلباتهم.

وأكد المحافظ أن إطلاق أسماء الشهداء على بعض مدارس المحافظة يأتي تكريماً وتقديراً للشهداء حتى تظل أسمائهم تذكيراً للأجيال القادمة وخير شاهد على ما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتخليدًا لذكراهم العطرة مشيداً ببطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن أمن واستقرار البلاد.