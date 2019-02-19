video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس نقابة المهندسين يعتمد ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:51 ص
مجلس نقابة المهندسين يعتمد ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
شهدت جلسة المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، أجواء إيجابية حيث اعتمد المجلس الأعلى للنقابة بالإجماع ميزانية 2018 .
 
عقدت الجلسة برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام لمهندسى مصر وبحضور المهندس محمود مغاورى، الأمين العام والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد  الصندوق والمهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد. 
 
وقدم المهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق عرض لميزانية عام 2018 بفائض لم يحدث فى تاريخ النقابة من قبل، حيث بلغ الفائض 178 مليون جنيه، لافتا أنه للمرة الأولى ايضا تقل المصروفات خلال العام الحالى عن مثيلاتها خلال العام الماضى برغم زيادة الأسعار وزيادة المرتبات بالإضافة إلى أن صندوق الرعاية الصحية شهد فائض أيضا. 
 
وأعرب المهندس عبدالكريم آدم، أمين الصندوق المساعد السابق وعضو المجلس الأعلى الحالى عن سعادته بتقديم ميزانية بهذه الكيفية، مشيدا بجهد المهندس مؤمن شفيق، وهذا ما أشاد به المهندس هشام والى، رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة. 
 
من جانبه، أكد المهندس هانى ضاحى، أن نجاح المجلس الحالى فى تقديم ميزانية بهذا الشكل هو نجاح ليس للنقابة العامة فقط وإنما للنقابات الفرعية أيضا. 
 
يذكر أن المجلس الحالى تسلم صندوق المعاشات بعجز حوالى 222 مليون جنيه.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب المهندسين: بروتوكولات تعاون مع 3 دول إفريقية لنقل الخبرات المصرية

نقيب المهندسين: نهتم بتعزيز علاقاتنا مع الأشقاء الأفارقة للمساهمة فى تنمية القارة

نقابة المهندسين

ميزانية نقابة المهندسين

نقيب المهندسين




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة