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مادورو ينتقد تصريحات ترامب لمساندة زعيم المعارضة الفنزويلى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:06 م
مادورو ينتقد تصريحات ترامب لمساندة زعيم المعارضة الفنزويلى مادورو
واشنطن (أ ش أ)
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أعرب الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء، عن احتجاجه على مطالبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للجيش الفنزويلى بتأييد المعارضة التى يقودها خوان جوايدو.

واتهم مادورو- فى تصريحات بثتها القناة التلفزيونية الرسمية فى فنزويلا ونقلتها شبكة (يو إس نيوز) الأمريكية- ترامب بأنه يتحدث "بأسلوب نازى"، كما هاجم الرئيس الأمريكى لاعتقاده أن بإمكانه إصدار أوامر للجيش الفنزويلي..متسائلا من هو قائد القوات المسلحة، هل هو دونالد ترامب فى ميامى؟".

وكان ترامب قد أعلن أمس الاثنين، فى كلمة ألقاها فى جامعة فلوريدا الدولية أن الولايات المتحدة تقف وراء زعيم المعارضة جوايدو وتدين مادورو والسياسات الاشتراكية لحكومته.

ودعا ترامب الجيش الفنزويلى لتأييد جوايدو محذرا من العواقب الوخيمة التى ستنجم عن مساندة مادورو..قائلا: "إن الجيش الفنزويلى إما يؤيد المعارضة ويسمح بدخول قافلة إنسانية ويتم العفو عنه، أو "يخسر كل شىء".

 


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