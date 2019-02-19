مأساة "أم رضا" بالشرقية.. 30 سنة تبيع السمك وتعانى من تضخم بالساق أفقدها الحركة

الشرقية- فتحية الديب

"نفسى أطيب ورجلى تخف وأرجع زى الناس وأشوف حاجة أعيش عليها ربنا وحده عالم بى أنا مبنامش من الألم والابتسامة غابت عنى بعد ما كنت بضحك فى السوق مع الزباين باستمرار لكن قضاء ربنا كله خير" بهذه الكلمات روت "تهانى فوزى أحمد الصاوى” 50 سنة ربة منزل، وشهرتها أم رضا بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، قصتها لـ"اليوم السابع".

وقالت: 30 سنة من عمرى قضتها فى السوق كنت بفرش بشوية سمك فى سوق بلبيس، وخاصة بعض أن رزقنى الله بـ3 أبناء ولدين وبنت وإصابة زوجى بمرض الربو الذى أفقده القدرة على العمل، وخرجت أنا للعمل فى الأسواق.

وتابعت أم رضا، ربنا قدرنى وزوجت البنت وأخوها، والابن الأخير كان فى الصف السادس الابتدائى وخرج من التعليم بسبب أعباء الحياة، ووفاة زوجى العام الماضى، وحتى الآن لم أتقاض معاشا له، حيث أنهيت الإجراءات المطلوبة منذ 7 شهور للشئون الاجتماعية ولم يتم صرف المعاش المقرر 300 جنيه، وليس لنا دخل من أى مكان آخر.

وأردفت: ياريت كنت فضلت بصحتى لكن بحمد ربنا على كل حال، كان يومى يبدأ من السادسة صباحا فى السوق وعلى الظهر ربنا يكون مراضينى ببيع السمك، وأعود لبيتى الصغير وأقوم بأعمال المنزل وطهى الطعام، لكن أعراض المرض ظهرت على منذ أربعة أشهر، حيث من 10 سنوات كنت أعانى من انزلاق غضروفى وحزام نارى والتهابات كل هذه الأمراض زادت عليه منذ أيام وتسببت فى إصابة رجلى بتضخم كبير أعجزنى عن الحركة تماما، وتم عرضى على أكثر من طبيب لكن لم أعرف التشخيص المناسب لحالتى وهل تحتاج لتدخل جراحى أم لا، لكن آخر طبيب ذهبت له طلب منى شراب طبى وسعره كان 4500 جنيه وإمكانيتى لا تسمح بشرائه وخاصة أن ابنى عامل باليومية على قد حاله، وبنتى نزلت السوق مكانى وبتصرف عليه مع أخوها وخاصة أنه يحتاج لعلاج شهرى من مسكنات وأدوية ما يقرب من 1300 جنيه.

وناشد جيران وأهالى منطقة أم رضا وزيرة الصحة وأهل الخير بمساعدتها فى العلاج وأعباء الحياة لأنها سيدة مكافحة قضت 30 عاما من عمرها فى الأسواق لكى تنفق على أبنائها وتساعد زوجها المريض الذى توفى وليس لديهم أى دخل ثابت يعيشون منه سوى انتظار معاش التضامن الاجتماعى. للتواصل مع الحالة على رقم 01064856387.