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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:37 م
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لبنان يطرح منافسا لمرشح ترامب على منصب رئيس البنك الدولي

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:02 م
لبنان يطرح منافسا لمرشح ترامب على منصب رئيس البنك الدولي البنك الدولى
واشنطن (رويترز)
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 قال خبير الاستثمار المصرفي زياد حايك في تغريدة عبر تويتر اليوم الثلاثاء إن لبنان رشحه لمنصب رئيس البنك الدولي، في أول تحد أمام مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادة البنك.

 

وعرض حايك، الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان منذ عام 2006، أيضا خطاب ترشيح من وزارة المالية اللبنانية.

 

وينافس حايك ديفيد مالباس، مرشح ترامب للمنصب ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية. وتلقى مالباس استجابة فاترة من بعض أعضاء مجلس البنك الدولي بسبب وضعه كشخص مخلص لترامب انتقد البنك ومؤسسات متعددة الأطراف في الماضي.

 

وقد يكون من شأن انضمام حايك للسباق على المنصب جذب مرشحين آخرين للمنافسة التي من المقرر أن يتحدد القرار بشأنها قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل نيسان المقبل.

 

 

 


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