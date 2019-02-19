video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لا تفوت الفرصة.. كل ما تريد معرفته عن أكبر "بدر عملاق بـ2019" × 11 معلومة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:01 م
لا تفوت الفرصة.. كل ما تريد معرفته عن أكبر "بدر عملاق بـ2019" × 11 معلومة بدر - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يرصد بسماء مصر والمنطقة العربية مساء، ثانى بدر عملاق من ثلاثة والأكبر هذه السنة وهى فرصة مناسبة للتصوير الفوتوغرافى.
 

وينشر "اليوم السابع" لقرائه من هواة الظواهر الفلكية والفضاء، كافة التفاصيل الخاصة بالظاهرة كما يلى:-

 
1- القمر البدر العملاق هو ثانى بدر عملاق من ثلاثة والأكبر هذه السنة.
 
2- مصطلح "القمر العملاق" يطلق على القمر المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الارض ضمن 362.146 كيلومتر.
 
3- القمر العملاق مصطلح يشير إلى التسمية العلمية " قمر الحضيض " ويقصد به وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض.
 
4-  سوف يظهر البدر العملاق بكافة أنحاء الجمهورية ويزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس الأربعاء 
 
5- سيكون حجمة الظاهرى أكبر بحوالى 14% وأكثر إضاءة بحوالى 30% .
 
6-  يتزامن البدر بشكل استثنائى مع أقرب نقطة فى مدارة الى الارض " الحضيض" 
 
7-  يصل البدر لحظة الاكتمال عند الساعة (3:53 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون على مسافة 356.843 كيلومتر .
 
8-  القمر أثناء شروقه سيكون حجمه الظاهرى ضخم وذلك مجرد خداع بصرى يحدث شهريا.
 
9- سوف يكتسى القمر أثناء شروقه اللون الوردى أو البرتقالى وهى ألوان حقيقية نتيجة للغبار والدخان والملوثات فى الغلاف الجوى حول الأرض.
 
 10- لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء على ظاهرتى المد والجزر وهو أمر طبيعى.
 
11- القمر البدر العملاق الثالث والأخير هذه السنة سوف يحدث فى منتصف شهر رجب المقبل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القمر البدر العملاق الأول هذه السنة يزين سماء الوطن العربى وقرصه مضاء بنسبة 99.5%.. وترقبوا خلال ساعات معدودة أول خسوف قمرى بـ2019.. لجنة علمية بمرصد حلوان تترقب الظاهرة ومعهد الفلك يفتح أبوابه للزائرين فجرا

البدر العملاق 2017 يزين سماء الوطن العربى اليوم ويكون فى أقرب نقطة للأرض

القمر

القمر البدر

البدر العملاق

أكبر بدر عملاق

السوبر مون

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة