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لافروف: نعارض فرض قيود على وسائل إعلامية ردا على حظر صفحات "روسيا اليوم"

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:40 م
لافروف: نعارض فرض قيود على وسائل إعلامية ردا على حظر صفحات "روسيا اليوم" لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن معارضته الشديدة لفكرة القيام بإجراءات مماثلة بشأن فرض قيود على وسائل إعلام أمريكية، على خلفية حجب (فيس بوك) حسابات لقناة (روسيا اليوم).

وجاءت تصريحات لافروف اليوم الثلاثاء عقب محادثات أجراها فى موسكو مع نظيره السلوفاكى ورئيس مكتب منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ميروسلاف لاجاكاك.

وأوضح لافروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، بقوله: "يدور الحديث عما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات انتقامية. وبصراحة، أنا معارض للغاية لفكرة اتخاذ خطوات مماثلة فى مجال تقييد النشاط الإعلامى. فلا نزال ملتزمين بضبط النفس".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، قد قال أمس الاثنين: "إن الدول غير الصديقة لروسيا تحشد الشركات التكنولوجية العملاقة للضغط على الوسائل الإعلامية الروسية".

وأضاف بيسكوف: "إن حظر حسابات تابعة لقناة (روسيا اليوم) على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) يشير إلى ضغط مكشوف وغير مسبوق على الإعلام الروسي".

وكان (فيسبوك) قد علّق يوم الجمعة الماضى صفحات تروج لمشروعات تديرها شركة (مافيك) للإعلام المملوكة جزئيا لشركة (روبتلى) التابعة لقناة (روسيا اليوم).

وتابع بيسكوف أن "مثل هذه الأفعال تؤدى إلى فقدان الثقة، وربما إلى أضرار جسيمة لسمعة هذه الشركات الكبيرة والمحترمة".

 


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