قلق إسبانى من الانتشار العسكرى الأمريكى على حدود كولومبيا مع فنزويلا

فاطمة شوقى

أعرب وزير خارجية إسبانيا جوزيب بوريل، عن قلقه من الانتشار العسكرى الأمريكى على حدود كولومبيا مع فنزويلا، وقال "اننا قلقون بشأن نبأ نشر القوات الأمريكية ويجب علينا تجنب التصعيد العسكرى".

ووفقا لصحيفة "الدياريو" الإسبانية، فقد أعرب بوريل عن إدانته لموقف الحكومة الفنزويلية من طرد أعضاء البرلمان الأوروبى من حزب الشعب، قائلا " الليلة الماضية كنت على اتصال مع سفيرنا، الذى قدم جميع الخطوات الممكنة مع وزارة الشئون الخارجية الفنزويلية لتسهيل الدخول، ولسوء الحظ فأن المفاوضات لم تنجح، مضيفا "كنا نود أن ندخلهم ، وندين موقف الحكومة الفنزويلية لمادورو، الحكومة المعنية ، بعدم السماح لهم بالدخول".

وقال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لمجلس الشئون العامة للاتحاد الأوروبى، يجب أن نتجنب التصعيد العسكرى، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون حل الوضع الحالى فى فنزويلا هو التدخل العسكرى الأجنبى.