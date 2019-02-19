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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:59 م
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قطع المياه عن مدينة دمنهور بالبحيرة لمدة 12 ساعة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:03 م
قطع المياه عن مدينة دمنهور بالبحيرة لمدة 12 ساعة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة عن قطع مياه الشرب عن مدينة دمنهور وبعض قري ريف دمنهور يوم الخميس الموافق 21/2/2019 من الساعة 9 صباحاً، حتى الساعة 9 مساء نفس اليوم نظراً لأعمال الصيانه لإصلاح خط مياه قطر 500 مم GRP بمدينة دمنهور.
 
 وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 

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شركه مياه البحيرة

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دمنهور




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