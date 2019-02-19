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فيديو.. لحظة تمشيط خبراء المفرقعات لمنطقة حادث تفجير الدرب الأحمر الإرهابى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:13 ص
فيديو.. لحظة تمشيط خبراء المفرقعات لمنطقة حادث تفجير الدرب الأحمر الإرهابى حادث الدرب الأحمر الإرهابى - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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حصل "اليوم السابع" على فيديو يوضح جهود الأجهزة الأمنية، وخاصة رجال المفرقعات، فى تمشيط وفحص منزل الإرهابى "حسن عبد الله"، والذى قام بتفجير عبوة ناسفة لحظة قيام القوات بمطاردته للقبض عليه بحارة الدرديرى بمنطقة الدرب الأحمر.

كما عمل رجال الأمن وخبراء المفرقعات على التعامل مع المواد، التى تم التحفظ عليها، وتأمين المنطقة وتمشيطها بالكامل، تجنبا لتواجد أى مواد متفجرة بالمنطقة.

ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية، للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 من الشهر الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة، التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابى، واستشهاد ضابط وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط.

 

 


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