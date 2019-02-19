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فيديو.. زوج سيدة انفجار الدرب الأحمر: الشهيد أبو اليزيد أنقذ زوجتى وضحى بنفسه

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:01 م
فيديو.. زوج سيدة انفجار الدرب الأحمر: الشهيد أبو اليزيد أنقذ زوجتى وضحى بنفسه زوج سيدة انفجار الدرب الأحمر
كتب كريم صبحى – تصوير أشرف فوزى
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قال عادل عبد الحميد زوج حلاوتم زينهم، السيدة التى أصيبت فى حادث انفجار الدرب الأحمر، إن زوجته مصابة بكسر فى الكاحل وشظايا فى قدمها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زوجته معتادة شراء مستلزمات البيت، مشيرا إلى أنها كانت فى الشارع لشراء الفينو لابنتنا الصغيرة فى المرحلة الابتدائية ووقع الانفجار.

 

وأشار إلى أنه سمع دوى انفجار وبعدها أخبرته جارته بأن زوجته اتصلت بها وقالت لها "الحقينى أنا بموت وخلى بالكم من عيالى"، مشيرا إلى أن أمين الشرطة محمود أبو اليزيد قام بفداء زوجته وأخذ الموجة الانفجارية وضحى بنفسه وكان سببا فى نجاة زوجته من الموت.

عائلة حلاوتهم مصابه حادث الدرب الاحمر (1)
 
عائلة حلاوتهم مصابه حادث الدرب الاحمر (2)
 
عائلة حلاوتهم مصابه حادث الدرب الاحمر (3)
 
عائلة حلاوتهم مصابه حادث الدرب الاحمر (4)
 
عائلة حلاوتهم مصابه حادث الدرب الاحمر (5)
 
عائلة حلاوتهم مصابه حادث الدرب الاحمر (6)
 
عائلة حلاوتهم مصابه حادث الدرب الاحمر (7)
 
عائلة حلاوتهم مصابه حادث الدرب الاحمر (8)
 
عائلة حلاوتهم مصابه حادث الدرب الاحمر (9)
 
السيدة حلاوتهم (1)
 
السيدة حلاوتهم (2)
 
 
 

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