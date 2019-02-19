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فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:00 ص
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية قرعة حج- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تبدأ وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قبول طلبات التقدم لحج القرعة، لهذا العام 1440هـ / 2019 حتى يوم الخميس 7 مارس المقبل.

ويتم التقديم بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.


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