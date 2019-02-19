فنزويلا تعلن استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية لأطفال كوكوتا الكولومبية

كاراكاس (أ ش أ)

أعلنت فنزويلا استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية لأطفال بلدة "كوكوتا" الكولومبية المتاخمة للحدود الفنزويلية؛ رغم ما تعانيه كاراكاس نفسها من نقص فى المستلزمات الأساسية.

وقال وزير الاتصالات والمعلومات الفنزويلى خورخى رودريجيز -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن: "بلاده قررت التبرع بـ20 ألف صندوق من المواد الغذائية لكوكوتا؛ لمساعدتها فى مواجهة الوضع الصعب للغاية الذى يمر به الفتيان والفتيات هناك".

وأشار إلى أن أكثر من 40 % من الأطفال فى كوكوتا يعيشون تحت خط الفقر، متعهدا بتقديم مساعدات طبية مجانية لكوكوتا، قائلا "إنه سيتم إرسال أطباء أطفال، وجراحين، وأخصائيين فى تقويم الأسنان إلى هذه المنطقة الحدودية".

وتشهد فنزويلا احتداما للصراع بين السلطة والمعارضة التى أعلن زعيمها خوان جوايدو نفسه رئيسا للبلاد، واعترفت به واشنطن ودول كثيرة فى أوروبا وأمريكا اللاتينية، فى حين بقيت دول آخرى مثل روسيا، والصين، وتركيا تدعم شرعية الرئيس مادورو.