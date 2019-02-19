فحص 2 مليون و55 ألف مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن عدد فرق المسح 776 فرقة تعمل من التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساء ويتم علاج حالات فيروس سي الإيجابية في 17 مستشفي بالمحافظة، في حين تم تخصيص 14 مستشفي لعلاج حالات الأمراض غير السارية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، المواطنين الذين لم يتم الكشف عليهم بسرعة التوجه للمقرات الخاصة بالمبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ علي صحتهم.