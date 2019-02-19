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غلق معمل تحاليل لإستخدامه كروت فحص فيروس c الخاصة بالمرحلة الأولى بالغربية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:57 م
غلق معمل تحاليل لإستخدامه كروت فحص فيروس c الخاصة بالمرحلة الأولى بالغربية الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية عادل ضرة
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قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، غلق معمل "الرحمة للتحاليل الطبية" بقرية سجين الكوم مركز قطور، ملك "محمد محمد شامة" فنى تحاليل طبية بمستشفى المنيرة بمحافظة الغربية، لمخالفته شروط التراخيص، وقيامه باستخدام كروت متابعة الكشف الخاصة بالمرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، فى إجراء التحاليل للمرضى الفحوصات الخاصة بالكشف عن الفيروس، مقابل مبالغ مالية كبيرة، فى الوقت الذى تقوم محافظة الغربية بالاستعدادات للمرحلة الثالثة من المبادرة فى اول مارس المقبل، وإيهام المرضى بانهاء إجراءات التحاليل اللازمة لهم.

 

وأكد شرشر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قرر تشكيل لجنة عاجلة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة الدكتور حامد محمود مدير الادارة بالمرور على المعمل المذكور، بعد ان تعددت الشكاوى من المواطنين، واكتشفت اللجنة وجود 76 كارت متابعة وإجراء الكشوف والتحاليل، متضمنة الطول والوزن خاصة بالمرحلة الأولى بالقاهرة من مستشفى المنيرة، فى الوقت التى تم ادراج محافظة الغربية فى المرحلة الثالثة لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، والتى ستبدأ بالمحافظة اول مارس المقبل.

 

تم إعداد تقرير مفصل بالواقعة، والتحفظ على الكروت الخاصة التى يستخدمها فى ايهام المرضى بالكشف عليهم، والحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم .

 

على الفور، قرر وكيل الوزارة غلق المعمل فورا، تم إخطار اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بالواقعة.

 

 


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