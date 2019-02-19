عميد هندسة الزقازيق: استحدثنا 3 أقسام بالكلية منها قسم هندسة الطيران

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق، أن الكلية استحدثت ثلاثة أقسام مؤخرا، هى: قسم هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد والذى يعد أول قسم تم استحداثه بالكلية، حيث بدأ عام 2007 وتم تكوين هيئة التدريس من أساتذته أقسام الكلية المختلفة وقسم هندسة الميكاترونيات وقسم هندسة الطيران والمركبات الفضائية منذ ثلاثة أعوام، حيث يدرس طلابه بإعدادى هندسة والفرقة الأولى والثانية بالكلية.

وأضاف أن قسم هندسة الطيران والمركبات الفضائية تم إنشاؤه برؤية مستقبلية لأن كل الرؤى المستقبلية تؤكد أن عالم الفضاء سيتوسع بشكل كبير وسيزيد الطلب على مهندسى الطيران هذا بخلاف تبنى الدولة لذلك خاصة بعد حصول مصر على وكالة الفضاء الإفريقى ومن هنا يكون الاتجاه نحو مركبات الفضاء.

وقال: جامعتنا الثانية فى مصر بعد جامعة القاهرة التى قامت بافتتاح قسم الطيران والمركبات الفضائية وبعد الافتتاح فكرنا بجدية فى إعطاء طلاب القسم فكرة حقيقية عن تصميم الطائرة، أقسام الطيران والمركبات الفضائية يدرس الطالب فيه كيفية تصميم الطائرة والمركبات الفضائية والتى هى عبارة عن الأقمار الصناعية بكامل تصنيفاتها وأجهزتها والملحقات الخاصة بها بحيث يتخرج الطالب جاهز لسوق العمل ويستطيع عمل صيانة كاملة للطائرة والمركبة الفضائية علاوة على إمكانية العمل ضمن الشركات المتخصصة.

وهذا التخصص سيلقى رواجا كبير فى المستقبل القريب ويشارك فى هذا القسم أساتذة من عدة أقسام علمية تشمل قسم القوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكى وقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات قسم هندسة الحاسبات بالإضافة إلى خبراء فى هندسة الطيران والملاحة منهم فريق من الفنية العسكرية وآخر من هيئة الاستشعار عن بعد وجارى التنسيق مع القوات المسلحة لحضور أحد قيادات الكلية الجوية يشرح للطلاب عن جسم الطائرة وأشياء فنية خاصة بها وبتصميم الطائرات وتسليم ملفات الطائرة.

وأشار عطا أن عدد طلاب الكلية بلغ 8 آلاف طالب، إضافة إلى 1600 طالب بالدراسات العليا وتضم الكلية 12 قسما بالاضافة إلى ثلاث برامج ساعات معتمدة.

وأعلن عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق أنه قريبا يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة الامريكية ثلاث مراكز بالجامعة واحدا منهم بكلية الهندسة بمعونة أمريكية لمدة 4 سنوات لتدريب الطلاب وتجهيزهم لسوق العمل والبحث عن وظائف حيث يقوم بتدريب طلاب البكالوريوس ويعلمهم كيفية عرض أعماله والتعبير عن نفسه وما بداخله ومهارة التعامل مع الآخرين.

الجديد افتتاح المبدئى للمركز الجامعى للتطوير المهنى والذى يقوم بتنظيم دورات تدريبية مجانية للطلاب لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل تمت الموافقة على إنشاء وحدة البرامج المتخصصة وخدمات تدريب حيث تقدم البرامج شهادات مهنية فى جميع البرامج التخصصية وذلك فى إطار رؤية مصر الاستراتيجية للتعليم لعام 2030 والتى تنص على إتاحة التعليم والتدريب المستمر للجميع ويقوم الطالب بالدراسة لمدة ترمين أقل من 11 شهرا.