عصابة حمادة وتوتو.. ربة منزل وزوجها ينفذان 6 وقائع سرقة شقق بالجمالية

كتب على عبد الرحمن

على طريقة فيلم عصابة حمادة وتوتو للفنان عادل إمام والفنانة بلبلة، اعترف زوجان بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما لسرقة الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الجمالية، مؤكدين أنهما نفذا 6 وقائع.

وكانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من القبض" ش.ع" 39 سنة ربة منزل، سبق اتهامها فى 5 قضايا، وبحوزتها "2 شمعدان فضة يقدر ثمنهما بحوالى 10 آلاف جنيه، 8 مفاتيح مصطنعة".

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن "س.ف" 58 سنة محاسب قانونى، ومقيم بدائرة القسم بأسلوب " المفتاح المصطنع" باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.

وبتطوير مناقشتها أضافت بارتكابها 6 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، والتصرف فى المسروقات بمساعدة زوجها "ا.م"42 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهمة أيدها، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" "م.ك" 50 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت نيابة الجمالية لمباشرة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.