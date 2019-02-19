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طلاب جامعة الأزهر يطلقون حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى العمليات الإرهابية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:22 م
طلاب جامعة الأزهر يطلقون حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى العمليات الإرهابية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إطلاق رابطة أزهرى من أجل مصر حملة شريان الأزهر للتبرع بالدم وتخصيص 60%من الحملة لصالح مصابى العمليات الإرهابية و40% لصالح المستشفيات الجامعية، وذلك خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها جامعة الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الداخلية.

 

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الحملة يقوم على تنسيقها رابطة أزهرى من أجل مصر للمساهمة بشكل كبير فى دعم الحالات الحرجة بالمستشفيات خاصة أن جامعة الأزهر لديها 3 مستشفيات جامعية كبرى فى القاهرة فقط.

 

من جانبه ذكر الطالب محمد خالد جاويش الطالب بكلية طب أسنان الأزهر منسق عام رابطة أزهرى من أجل مصر أن الحملة أقل مايمكن أن يقدم من طلاب الأزهر للمساهمة فى الحرب الشرسة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب.

 


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