ضبط 58 مخالفة متنوعة فى حملة لمباحث التموين بالغربية

الغربيه - محمد طارق

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، حملة تموينية لضبط التجار التموينين المخالفين والمتلاعبين فى السلع والمواد الغذائية بمراكز ومدن المحافظة .

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عثمان مدير مباحث التموين بالغربية، بنتائج الحملة والتى أسفرت عن ضبط 58 مخالفة متنوعة شملت "مخالفات التسعيرة، عدم الإعلان عن الأسعار، تجميع خبز مدعم، تجميع خبز بلدى مجفف".

كما قامت الحملة بضبط كمية من السلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق .