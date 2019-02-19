ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بطوخ فى القليوبية

القليوبيه - نيفين طه

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة بدائرة مركز طوخ، وهروب آخر، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث بالمديرية، بقيام ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية باستهداف كل من "ياسر ف"44 سنة عاطل ، و"ابراهيم.ع" 35 سنة عاطل، و"ممدوح.ا" 40 سنة عاطل، و"الطوخى.ع" 30 سنة عاطل.

تم ضبط الثانى والثالث والرابع وهروب الأول بالقرب من مسكن الأول، دائرة مركز طوخ حال استقلالهم 3 دراجات نارية منهم 2 دراجة مبلغ بسرقتهم، وبحوزتهم كميه من الحشيش المخدر تزن حوالى700 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 295 جنيه، و2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين أمام المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، وجارى ضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق .