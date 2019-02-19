ضبط 221 عبوة مبيدات وأسمدة ومحلين بدون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ضبط قسم الرقابة على المبيدات، بمديرية الزراعة ببني سويف، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات 221 عبوة متنوعة مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية داخل عدد من المحال .

وشارك المهندس محمد أمين، رئيس قسم الرقابة بمديرية الزراعة، والمهندس محمد سالم، رئيس قسم المبيدات، والمهندس سيد شمردن، رئيس قسم المكافحة بمركز ببا، والنقيب محمود عبد المجيد والأمين أحمد بريك، فى حملة نفذت اليوم الثلاثاء على محلات بيع المبيدات والأسمدة بمركز ومدينة ببا جنوب المحافظة، أسفرت عن تحرير محضرين لمحلين بدون ترخيص

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.