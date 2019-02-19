ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بمسكن تاجر فى كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط تاجر يدير ورشة داخل مسكنه لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط بحوزته 4 أسلحة نارية، و127 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود معلومات لضباط مباحث مركز بيلا، بقيام "حاتم.م.ا.ع"، 47 سنة، تاجر وصاحب ميزان بسكول، "سبق اتهامه فى عدد القضايا"، ومقيم دائرة مركز بيلا، بعمل ورشة لتصنيع الأسلحة المختلفة متخذًا من مسكنه وكرًا لها.

عقب تقنين الإجراءات داهمت قوة من ضباط المباحث بقيادة العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائى بالحامول، وإشراف العميد عبد الفتاح المنشاوى، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد هيثم الهياتمى، رئيس مباحث مركز بيلا، والنقيبان إسلام القرضاوى ومحمد عرفان، معاونا مباحث المركز، منزل المذكور.

وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (4 قطع سلاح نارى عبارة عن " 3 فرد خرطوش- طبنجة معدلة - خزينة آلية"، بالإضافة إلى عدد 127 طلقة مختفلة الأعيرة)، وتمثال "يُشتبه فى أثريته"، ومجموعة من العدد والأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية التصنيع، عدد من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم برقم 1231 جنايات مركز بيلا لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيق.