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ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة و1500 كيلو مبيدات فاسدة بالبحيرة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:09 م
ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة و1500 كيلو مبيدات فاسدة بالبحيرة اسمده -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وشارك فى الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمي رئيس إدارة الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة بمنطقة النوبارية وبداخله طن أسمدة معدة للتوزيع وكميات كبيرة من العبوات الفارغة المدون عليها أسماء شركات شهيرة.

كما تم ضبط 1500 كيلو مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمركز بدر  .

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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