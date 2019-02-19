ضبط مدير مطعم بالإسكندرية لاستخدامه دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق،أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه لقيامه باستخدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، حيث تم ضبط "واحد طن دواجن، لحوم ومصنعاتها ومستلزمات تصنيع الوجبات "جميعها غير صالح للاستهلاك".

كما تم ضبط صاحبة مخزن لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل لقيامها بممارسة الغش التجارى بتعبئة سلع غذائية مجهولة المصدر ووضع أسماء وهمية على العبوات، حيث تم ضبط (12,240 طن سلع غذائية "أرز، بقوليات، سكر".

وضبط المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم ملحق بثلاجة "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة كرموز، لحيازته وتخزين كمية من اللحوم المجمدة "مستوردة" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، حيث تم ضبط "1.440 طن لحوم "قلوب" مجمدة مستوردة "جميعها غير صالح للاستهلاك" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.