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صور.. وزير التعليم يتفقد مدرسة علم الدين الثانوية بنات ويتابع استخدام الطلاب للتابلت

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:16 م
صور.. وزير التعليم يتفقد مدرسة علم الدين الثانوية بنات ويتابع استخدام الطلاب للتابلت وزير التعليم
بورسعيد: السيد فلاح - محمد فرج
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تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد مدرسة علم الدين الثانوية بنات بشارع النصر فى حى المناخ، وتابع الوزير والوفد المرافق له استخدام الطلاب للتابلت.

وقال وزير التربية والتعليم، إن تجربة التابلت، سوف تقضى تمامًا على نظام الغش، كما أنها تساهم فى حصول الطلاب على درجات أكتر بالاعتماد على الفهم وليس الحفظ، كما أن نظام الامتحان، يسمح للطلاب بكتابة أكثر من إجابة.

ومن المقرر أن يزور  وزير التربية والتعليم والتعليم بصحبة محافظ بورسعيد، والدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بعد قليل مدرسة، مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بمساكن الجوهرة فى حى الزهور.

وبلغت حصة محافظة بورسعيد من جهاز التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى، 5682 جهازا، وتم توزيعه على المعلمين وعدد من العاملين فى مديرية التربية والتعليم والموجهين كلا في تخصصه، لمباشرة العملية التعليمية والمناهج من عليه، كما تم توزيعه على الطلاب.

 

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اليوم.. وزير التعليم يتفقد مدارس بورسعيد ويتابع استخدام الطلاب للتابلت

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