صور.. وزيرة الثقافة تستعجل إنهاء إنشاءات قصر ثقافة توشكى الجديد بأسوان

أسوان – فريق المحافظات

طالبت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، من الشركة المنفذة لقصر ثقافة توشكى الجديد بمركز نصر النوبة بأسوان، سرعة الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات الجديدة، والتى مقرر لها خلال 5 أشهر مقبلة.

وتفقدت وزيرة الثقافة، مكونات القصر الجديد تحت الإنشاء، الذى يقع على مساحة 1243 مترا مربعا، ويتكون من مسرح يسع 160 كرسى، وقاعات أنشطة ومعلومات ومكاتب إدارية وعامة ومراسم ولاند سكيب.

وفى ختام الجولة، استجابت الوزيرة لطلب أحد أهالى النوبة بالتوجه إلى منزله لتناول الشاى ومستلزمات الضيافة، والتقطوا الصور التذكارية أمام المنزل المجاور لقصر الثقافة الجديد.

ورافق وزيرة الثقافة خلال الجولة، اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، وأحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ومحمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان.



















وزيره الثقافه (5)











