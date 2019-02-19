صور.. مواطنو هايتى يزيلون أثار 7 أيام احتجاجات عنيفة ضد الرئيس

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أزال مواطنون فى هايتى، أثار الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة، حتى تعود الحياة لطبيعتها، حيث اندلعت مظاهرات عنيفة عقب تصريحات، رئيس هاييتى جوفينيل مويز، والذى رفض فيها الاستقالة من منصبه عقب أسبوع من الاحتجاجات العنيفة، وقال إنه "لن يترك البلاد فى أيدى العصابات المسلحة ومهربى المخدرات".

وحاولت الشرطة تفريق المحتجين بإطلاق الرصاص فى الهواء لتفريق نحو المتظاهرين الغاضبين الذين تجمعوا ضد غلاء الأسعار فى عدد من المدن.

وأغلقت حواجز من الإطارات المشتعلة والحجارة محاور الطرق الكبرى فى منطقة العاصمة، سيطر عليها شبان كانوا يجبرون سائقى السيارات على قطع الطرق.