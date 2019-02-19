صور.. مريض نفسى يناشد محافظ سوهاج بعلاجه على نفقة الدولة ومساعدته ماديا

سوهاج – عمرو خلف

داخل غرفة صغيرة بنجع طايع بمركز المراغة بمحافظة سوهاج يعيش شاب 40 عاما حياة مأساوية بعد أن أصيب بمرض نفسى أقعده عن العمل، حيث يعانى من انفصام ذهنى وليس لديه أى مصدر دخل سوى 413 جنيها معاش تكافل وكرامة ولا يستطيع العلاج على نفقته الخاصة فهو لا يملك من حطام الدنيا شيئا سوى المعاش ولديه طفل.

الشاب السيد حسانين محمد 40 عاما والمقيم بنجع طايع بمركز المراغة يعانى من انفصام ذهنى واكتئاب نفسى ولا يجد من يعالجه ولا يعمل ولا يقوى على ثمن العلاج فهو يعيش فى غرفته الصغيرة لا يخرج منها سوى أثناء الطعام فقط ويجلس أحيانا بدون طعام بسبب ظروفه المادية القهرية فزوجته ربة منزل واستسلمت للأمر الواقع حيث ظروف زوجها ولكنها تحتاج إلى المعيشة الكريمة والإنفاق على نجلها، مناشدة الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج بعلاج زوجها على نفقة الدولة وتوفير معيشة كريمة لها ومساعدتها من الجمعيات الخيرية.

انتقل "اليوم السابع" إلى نجع طايع بمركز المراغة والتقى الشاب المريض وزوجته حيث قالت الزوجة أن زوجها لا يخرج من غرفته مطلقا ويعانى المرض النفسى منذ سنوات ولا يعمل وحالتهم المادية صعبة فزوجها لا يحصل سوى على معاش قدره 413 جنيها فقط لا يكفى لسد احتياجات الأسرة حيث أن لديهما طفل 8 سنوات فى المرحلة الابتدائية ويحتاج إلى المصاريف، حيث يعانون أشد المعاناة ويعيشون حياة صعبة حيث لا يجدون من ينفق عليها ونجلها.

وتواصل الزوجة حديثها قائلة إن زوجها أيضا يحتاج إلى العلاج ولكن الظروف الصعبة أجبرتهم على عدم شراء العلاج لأنه مرتفع الثمن ولا يجدون من يعالجه فيعيش فى غرفته منعزل يعانى المرض النفسى وكذلك تعانى أيضا من عدم وجود دخل مادى سوى المعاش والذى لا يسمن ولا يغنى من جوع وحالتهم المادية تحت الصفر وكل ما تطلبه هو علاج زوجها المريض على نفقة الدولة مطالبة المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج بالاستجابة إلى طلبها، وكذلك توفير حياة كريمة لها ومساعدتها ماديا من خلال الجمعيات الخيرية عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى فهل يستجيب المسئولين لطلبها.

للتواصل ت رقم 01154999175



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