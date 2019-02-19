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صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:10 م
صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين جانب من الجولة
الإسماعيلية – صبرى غانم
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حرص اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية يرافقه العميد حمدى عبد النبى مدير مرور الإسماعيلية والعميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية بالقيام بالمرور على الخدمات المعينة على الكنائس ودور العبادة والميادين والأسواق بمدينة الإسماعيلية.

 

وشدد مدير الأمن على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمة، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطط الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.

 

وخلال الجولة التقى اللواء محمد على حسين مساعد الوزير مدير الأمن بالقوات وتوعيتهم بأهمية التواجد الفعال واليقظة التامة مع اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتأمين كافة الاهداف المنوط بهم تأمينها، كما التقى مدير الأمن بالأهالى بالميادين والأسواق واستمع إلى شكواهم وأرائهم عن التواجد الأمنى فى الشارع الإسماعيلى .

 

وشدد حسين، على القوات المعينة على المنشآت الحيوية ودور العبادة والكنائس بضرورة اتخاذ كافة اجراءات التأمين الذاتى اللازمة وارتداء الصديرى الواقى من الرصاص وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تأثر على الأداء الأمنى والخدمى للمواطنين كما أكد على أهمية التزام القوات بقوانين حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق وممتلكات المواطن والحفاظ على النظام والأمن العام.

 

كما شدد مدير الأمن على مراقبة الحرم الأمن لدور العبادة والمنشات الحيوية والشرطية ومنع وقوف أى سيارات ودراجات نارية بالقرب من الحرم الأمن .

 

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين (1)
 

 

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين (2)
 

 

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين (3)
 

 

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين (4)
 

 

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين (5)
 

 

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين (6)
 

 

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين (7)
 

 

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين (8)
 

 

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات الكنائس ودور العبادة والميادين (9)
 

 


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