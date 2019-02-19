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صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير التعليم لتفقد مدارس المحافظة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:56 م
صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير التعليم لتفقد مدارس المحافظة محافظ بورسعيد يستقبل وزير التربية والتعليم
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منذ قليل، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمكتبه بديوان عام المحافظة، قبل القيام بجولة تفقدية لبعض مدارس بورسعيد، لمتابعة سير العملية التعليمية واستخدام الطلاب للتابلت.

ومن المقرر أن يزور وزير التربية والتعليم والتعليم بصحبة محافظ بورسعيد، والدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مدرستى، علم الدين ثانوية بنات بشارع النصر فى حى المناخ ومدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بمساكن الجوهرة فى حى الزهور.

وبلغت حصة محافظة بورسعيد من جهاز التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى، 5682 جهاز، وتم توزيعه على المعلمين وعدد من العاملين فى مديرية التربية والتعليم والموجهين كلا فى تخصصه، لمباشرة العملية التعليمية والمناهج من عليه، كما تم توزيعة على الطلاب.

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