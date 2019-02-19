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صور.. محافظ الإسماعيلية يسلم 531 جهاز تابلت لطالبات مدرسة الزهور الثانوية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:05 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يسلم 531 جهاز تابلت لطالبات مدرسة الزهور الثانوية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية: السيد فلاح - جمال حراجى
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قام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسليم 531 جهاز تابلت لطالبات الصف الأول الثانوى بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث وذلك من أجمالى  7917 جهاز تم تخصيصها لطلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة.
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وخلال حضور محافظ الإسماعيلية لتسليم أجهزة التابلت للطالبات، أكد المحافظ أن استخدام التابلت فى المدارس كوسيلة علمية، تتيح للطالب مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى، مؤكدا على أن استخدام التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة لجميع الطلاب للحصول على المحتوى الرقمى وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة وآداء الامتحانات بسهولة ويسر .

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت، والالتزام بمتابعة عمل الصيانة الدورية لها، مع التزام الطلاب بالجدية فى التعامل معها، لتحقيق المستهدف منها فى تطوير التعليم ما قبل الجامعى، كما أكد المحافظ على ضرورة تفعيل دور المعلم فى توعية الطلاب بأهمية استخدام التابلت والمتابعة اليومية لمستوى الآداء والإشراف .

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ومن جهته أشار الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أنه تم تشكيل لحنة برئاسة عادل عثمان، وكيل المديرية، لتتولى القيام بمتابعة عملية تسليم أجهزة التابلت المدرسى لطلاب الصف الأول الثانوى فور وصوله للمدرسة.

وأكد مدير المديرية على أن معلمى الإسماعيلية تم تدريبهم بعناية على استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والسبورة التفاعلية، مشيرا إلى أنه يتوجب على كل معلم مراعاة التوزيع العادل لوقت الشرح بين المواد التعليمية بحيث إلا تطغى مادة على أخرى.

وأضاف أنه تم وضع خطة متابعه تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، لافتا إلى أنه يتم متابعة عمليات التوزيع بالإدارت الثمانية حتى تسليم آخر طالب بكل مدرسة كما تم التواصل مع هيئة البريد وذلك من أجل تسهيل الحصول على وثيقة تأمين التابلت.

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