صور.. مأساة عجوز وزوجته بالغربية مريضان ويطالبان بسكن ومعاش

الغربيه محمد طارق

مأساة حقيقية يعيشها مسن وزوجته داخل منزل من الطين، بقرية حانوت التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، تملكه المرض هو وزوجته منذ أن كان عاملا يعمل بقوت يومه، ولا توجد لديه أى وسيلة للإنفاق على مرضهما سوى مساعدات أهل الخير من أبناء القرية.

التقى "اليوم السابع" المواطن عبد الله حسن جاد الله ابن قرية حانوت والبالغ من العمر 60 عاما، قائلا: لا أريد شيئا من هذه الدنيا سوى عباده الله راضيا بقضاءه وقدره، مضيفا أنه يعيش على مساعدات أهل الخير من القرية لتبرعهم له ولزوجته حتى يستطيع توفير العلاج اللازم لهم.

وأضاف أنه يعيش منذ سنوات داخل منزل من الطين وابنه يعيش فى حجرتين إيجار، لعدم قدرته على بناء منزل له ولأسرته عندما كان عاملا بأحد مصانع الطوب بالقرية، فكان يعمل لتوفير قوت يومه يأخذ 30 جنيها فى اليوم الواحد، ومعظم أيام الأسبوع تكون بدون عمل لعدم تشغيل المصنع نظرا لتراكم الطوب بداخله.

وأوضح أنه مريض بـ"بالأنيميا، والكبد، والضغط" وأنه قام بعمل تظلم لتوفير علاج على نفقة الدولة وتم إرساله أكثر من مرة إلى المجمع الطبى بطنطا، ولكن لم يتم الموافقة عليه بالرغم من عدم قدرته على تكاليف العلاج وعدم وجود مصدر دخل له.

وطالب اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ووزيرة التضامن الاجتماعى، بإنقاذهما من التشرد وإعادة بناء الغرفتين المهددين بالانهيار، وتوفير معاش له ولزوجته لشراء شراء علاجهما.

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