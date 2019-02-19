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صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:14 ص
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه جانب من الحادث
كتب محمود عبد الراضي
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ينشر "اليوم السابع" صور تظهر لحظات ملاحقة الأمن للإرهابى قبل أن تنفجر به إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، وفقاً للصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى.

لحظة الإمساك بالإرهابي

جاء ذلك فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده  بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

لحظة ملاحقة الارهابي

 

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العا

محاولة الإمساك بالإرهابي قبل أن يفجر نفسه

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