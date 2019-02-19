صور .. غادة والى وعمرو طلعت يطلقان مبادرة "وظيفة تك" لتدريب الشباب

كتب مدحت وهبة

أطلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "وظيفة تك" تحت شعار (تعلم الآن وادفع غدا).

وتعد مبادرة "وظيفة تك" هي نتاج تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات؛ تهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضماملسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و ؛ وطبقا للمبادرة فإن المتدرب يحصل في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامجالتدريبي الذي تصل مدته إلى ٣ أشهر يقدم فيها بنك ناصر قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكيةوالمصرفية للقرض على أن يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات خلال مدة تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيينالمتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله .

وقالت غادة والي إن هذه المبادرة صاحبة الفضل فيها هي وزارة الاتصالات وهي مبادرة مهمة تسد الفجوة الشاب الذي يحتاج للعمل وصاحب العمل نفسه، مشيرة إلى أن مصرعدد سكانها يتخطى الـ١٠٠ مليون النسبة الأكبر منها من الشباب يحتاج إلى فرصة وتدريب وتأهيل.

وأضافت والي في كلمتها أن تمويل المبادرة يصل الي ١٠٠ مليون جنيه قابلة للزيادة وهي فرصة لشركات التدريب المتخصصه.في مجال تكنولوجيا المعلومات و إن مبادرة وظيفةتك اختارت ١٦٧ شابا من المتقدمين ٩١ منهم من القاهرة و١٤ من الإسكندرية و١٥ من محافظات الصعيد موزعين على ٢٠ محافظة هي معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلىأن المبادرة تجربة مهمة ونجاحها مرهون بالإيمان بها ودعم الجميع لهاو وهي فرصة لبنك ناصر للدخول في مجال تكافلي جديد.

وأعربت والي عن سعادتها بالتواجد لإطلاق هذه المبادرة، وهي بداية جيدة لعام ٢٠١٩، وتعهدت والي بدعم المبادرة خلال المرحلة القادمة

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الشركات المحلية والعالمية من أجل تنفيذمبادرة "وظيفة تك" في إطار المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الانسان المصري؛ حيث تستهدف المبادرة تحقيق نموذج قابل للتطوير والاستدامة لإتاحة فرص عمل جديدةوزيادة أعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل من خلال قيام الشركات بتدريب وتوظيف الشباب.

وأضاف عمرو طلعت أن المبادرة تعمل على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل واحتياجاته وسد الفجوة بين متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوالمخرجات التعليمية من خلال ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي؛ مشيرا إلى أن المبادرة تمثل نموذجا ايجابيا لمنظومة عمل تجمع القطاع الحكومي الممثل في وزارةالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، والقطاع الخاص الممثل في الشركات العالمية التي يتم التعاون معها لتنفيذ المبادرة، ومنظمات المجتمع المدنيالعاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تقوم بالترويج والتوعية بفعاليات المبادرة.

ووجه وزير الاتصالات الشكر لبنك ناصر الاجتماعي على دوره الحيوي في المبادرة، كما وجه الوزير الشكر لجمعية اتصال على المشاركة الفعالة في الترويج بفعاليات المبادرة.



غادة والي وعمرو طلعت يطلقان مبادرة وظيفة تك



غادة والي وعمرو طلعت يطلقان مبادرة وظيفة تك



الدكتورة غادة والي



الدكتورة غادة والي