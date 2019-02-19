صور.. شهود عيان: انفجار الدرب الأحمر أسقط 3شرفات منازل وخرب عدد من المحال

أكد أحد شهود العيان أن الإنفجار الذى شهدته حارة الكحكيين بدرب الاتراج بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، حدث خلال مطاردة أمنية لمشتبه به وعندما اقترب افراد الأمن منه فجر نفسه، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وأضاف شاهد عيان أن أحد الضحايا الأمين محمود أبو اليزيد من مباحث قسم الدرب الأحمر كان محبوبا من الجميع وله سمعة طيبة بين الجميع، مشيرين أن التفجير أثر على عدد من المحال التجارية بمحيط مسجد أحمد الدرديرى، 4 محال تقريبا، و3 شرفات منازل .
وأكد شهود العيان أن الانفجار أثر على عدد من المنازل وشعر به عدد كبير من السكان.
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