صور.. شهود عيان: انفجار الدرب الأحمر أسقط 3شرفات منازل وخرب عدد من المحال

وأضاف شاهد عيان أن أحد الضحايا الأمين محمود أبو اليزيد من مباحث قسم الدرب الأحمر كان محبوبا من الجميع وله سمعة طيبة بين الجميع، مشيرين أن التفجير أثر على عدد من المحال التجارية بمحيط مسجد أحمد الدرديرى، 4 محال تقريبا، و3 شرفات منازل .

وأكد شهود العيان أن الانفجار أثر على عدد من المنازل وشعر به عدد كبير من السكان.



















