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صور.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض الكتاب بكلية التجارة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:00 ص
صور.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض الكتاب بكلية التجارة معرض الكتاب
سوهاج - محمود مقبول
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افتتح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات معرض الكتاب الذى ينظمه اتحاد طلاب كلية التجارة، والذى يمتد إلى ثلاثة أيام، مؤكدا أن تنفيذ المعرض يأتى تفعيلا لدور الاتحاد الثقافى والتنويرى، لتشجيع الطلاب على المعرفة والاطلاع والقراءة المستمرة، التى من شأنها أن تمد الفرد بمزيد من الخبرة والثقافة واتساع الأفق وقبول الآخر، مشيراً إلى أهمية المعارض فى توفير الكتب المتنوعة فى شتى المجالات وبأسعار مناسبة ومدعومة بشكل يشجع على الإقبال على القراءة.

وأشاد الدكتور ممدوح الرشيدى عميد الكلية بالدعم الذى تقدمه إدارة الجامعة لكل أنشطة وفعاليات الاتحاد والتى تضيف المزيد من الحراك والتفاعل الطلابى، كما أثنى على مجهودات طلاب الاتحاد ودورهم فى خدمة ومساعدة الطلاب، إلى جانب قدرتهم على جذب أكبر عدد من المشاركين فى الأنشطة الطلابية.

وأوضحت ندا حمدان فهمى أمين اتحاد طلاب الكلية، أن المعرض يأتى بمشاركة 3 مكتبات هى الصحافة، ودار المعارف وابن الهيثم، حيث تشارك كل مكتبة بعدد من الكتب والمراجع العلمية المتعددة التخصصات.

وذكر كل من محمد أحمد فكرى نائب رئيس الاتحاد وأحمد خليفة أحمد المنسق الإعلامى للاتحاد، أن المعرض يحتوى على أكثر من 300 كتاب فى المجالات الدينية، السياسية، الثقافية، الاجتماعية، بالإضافة إلى التخصصات العلمية والطبية، كما يستهدف المعرض طلاب الكليات والدراسات العليا والباحثين بشكل عام.

 

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