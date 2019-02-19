صور.. رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة زارو المملوكة لبلاكستون الأمريكية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سامح شنودة، الرئيس التنفيذى لشركة "زارو"، إحدى الشركات المملوكة لشركة "بلاكستون" الأمريكية العالمية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث عرض الشركة الاستثمار فى مصر فى أحد المشروعات بمجال الكهرباء.

وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بمسئولى شركة "زارو"، وأعرب عن دعمه الكامل لخططهم لإقامة استثمارات جديدة لهم فى مصر.

وقال سامح شنودة، إن شركة "زارو" مملوكة بالكامل لشركة "بلاكستون" للاستثمار والاستشارات المالية والتى تتخذ من مدينة نيويورك مقرا رئيسيا لها، وتأسست "زارو" لتعمل فى مجال تطوير وتملك وبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، ونقل البترول والغاز، ومجال تحلية المياه والصرف الصحى فى منطقة الشرق الأوسط والبلدان المجاورة.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة "زارو"، إلى أن قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة الأم "بلاكستون" حول العالم تبلغ 450 مليار دولار. وأعرب شنودة عن رغبة شركة "زارو" فى الاستثمار بمصر من خلال إدارة وتشغيل إحدى محطات كهرباء التى نفذتها شركة "سيمنس" .

وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة، أنه حال توقيع عقد المشروع، تنقضى أية التزامات مالية مستحقة على الحكومة، تجاه المشروع بحيث تصبح الشركة الجديدة هى صاحبة الالتزام بسداد هذه المستحقات. ولفت إلى أنه يوجد العديد من عقود المشروعات التى يمكن تطبيقها فى هذه الحالة.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تكبدت مبالغ مالية كبيرة من أجل إقامة هذه المحطات بهدف حل مشكلة الكهرباء، وأن هذه المحطات تمتلك أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية من معدات.

وأضاف أن الحكومة ترحب بأية عروض جادة من قبل الشركات المصرية والعالمية لإدارة وتشغيل هذه المحطات وفق النموذج الذى يتم الاتفاق عليه، كما ترحب بالاستثمار فى مختلف القطاعات، معربا عن مساندة الحكومة لمقترح الشركة الأمريكية، ومؤكدا على أن الرئيس السيسي هو أكبر داعم للاستثمار فى مصر، وأن الرئيس هو الذى يتبنى المشروعات الاستثمارية والتنموية الضخمة التى يتم تنفيذها حاليا، ويتدخل بنفسه لإزالة أى حواجز أو معوقات، وأن مناخ الاستثمار فى مصر حاليا أصبح جاذبا، بشهادة المؤسسات والجهات الدولية.

كما تم خلال اللقاء بحث مشاركة الشركة باستثماراتها فى قطاعى تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحى، حيث عرض الرئيس التنفيذى للشركة تنفيذ عدد من المشروعات فى هذين القطاعين باستثمارات ضخمة، وفق ما يتم الاتفاق عليه، ووجه رئيس الوزراء بترتيب لقاء له مع وزير الإسكان لبحث تفاصيل التعاون المشترك.