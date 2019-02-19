صور .. حملات إزالة للبناء المخالف بدون ترخيص ببرج العرب

الاسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العرب غرب الأسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لظاهرة البناء المخالف، حيث قامت لجنة الإزالة اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى برج العرب القديم نجع الصناقرة، وتم تنفيذ عدد 2 قرار إزالة فورية بناء بدون ترخيص، عبارة عن سور على مساحة 300 متر، وسور على مساحة 200 متر، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

يأتى ذلك، تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية بإزالة المبانى التى على أرض أملاك الدولة، أو بدون ترخيص بجميع الأحياء، وتحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب.