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صور.. بكلمات باكية وأدعية.. صور الشهداء تحتل صفحات السوشيال ميديا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:29 م
صور.. بكلمات باكية وأدعية.. صور الشهداء تحتل صفحات السوشيال ميديا لحظة انفجار ارهابى الدرب الأحمر
كتب محمد عبد العظيم
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في واحدة من الضربات الاستباقية الناجحة لوزارة الداخلية، أحبطت الأجهزة الأمنية مخططا إرهابيا للقيام بأعمال تخريبية جديدة تستهدف مؤسسات الدولة، بعد فشله فى عملية إرهابية سابقة.

 

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الإرهابي الذى فشل فى استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة الجمعة الماضية، تسلل إلى منطقة الدرب الأحمر للاختباء بعيداً عن أعين الأمن، تمهيداً لتنفيذ عملية إرهابية أخرى بعد فشله فى الأولى، لكن أعين الأمن كانت له بالمرصاد.

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وعقب الحادث انتشرت صور الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل منع هذا الإرهابى من استكمال أهدافه الخبيثة بالقتل والتدمير، على صفحات السوشيال ميديا، حيث حرص المشاركون على نعى الشهداء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم، وكذلك الدعاء لهم بكلمات باكية، ونشر صورهم.

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وفيما حرص أصدقاء أمين الشرطة الشهيد محمود أبو اليزيد، على نشر صوره، والدعاء له، حيث قال أحد أصدقائه، "حبيبى وأخويا وصاحبى الأمين محمود أبو اليزيد.. من أنقى القلوب وأطهر الناس ابن الدرب الأحمر.. اللهم تقبله فى شهدائك وأدخله فسيح جناتك"، وقال متابع آخر، الشهيد محمود أبو اليزيد شهيد الواجب الوطنى.. أهالى المنطقة يشهدوا بجدعنته ورجولته كان فى عزاء وخلص العزاء وقال للأهالى يا جماعة أنا ماشى عندى خدمة مهمة".

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