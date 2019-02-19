صور.. "اليوم السابع" بموقع انفجار "الدرب الأحمر".. تهشم واجهات 5 محال تجارية

كتب أحمد الجعفرى - تصوير محمد الحصرى

أظهرت معاينة موقع حادث الإنفجار الذى وقع بمنطقة الدرب الأحمر عن تهشم واجهات عدة مبان، وسقوط جزء من سور أحدى "البلكونة" بشقة سكنية بعقار مواجه لمكان انفجار العبوة الناسفة.

كشفت المعاينة عن تهشم واجهتى 5 متاجر أثنين منها لبيع المواد الغذائية، والثالث مخزن لمستلزمات موائد الرحمن، وصالون حلاقة ومحل لبيع أدوات الصدف، فضلًا عن تهشم مدخل أحدى العقارات وسقوط الباب الحديدى الخاص به.

وتبين من خلال المعاينة تناثر بقع من دماء الضحايا بموقع الحادث، فضلًا عن الدراجة الهوائية التى كان يستقلها المتهم إبان الإنفجار.

فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام.