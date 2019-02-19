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صور.. العثور على مواد متفجرة داخل مسكن إرهابى الدرب الأحمر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:03 ص
صور.. العثور على مواد متفجرة داخل مسكن إرهابى الدرب الأحمر مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات داخل مسكن الارهابى
كتب عبد الرحمن سيد
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فحص خبراء المفرقعات مسكن الإرهابى المتهم بتفجير شارع الأزهر بواسطة أجهزة الكشف وعثر على كميات من المواد المتفجرة والمستخدمة فى تصنيع العبوات وتم التعامل مع العديد من الأجسام الغريبة، كما مشط رجال المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات جميع أرجاء مسكن الإرهابى وتم التعامل مع المواد التى تم التحفظ عليها، وتأمين المنطقة وتمشيطها بالكامل.

وفى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 من الشهر الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده  بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد ضابط وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة ضباطين.

 

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