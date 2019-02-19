صور.. الداخلية تلاحق تجار المخدرات بمحيط الأندية الرياضية

كتب محمود عبد الراضى

وجهت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط النوادى الرياضية والاجتماعية بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وضبط الأمن بمحيط تلك الأندية، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 67 قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 76 متهماً وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,665 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 715 جرام.

وضبطت أجهزة الأمن 9 كيلو بانجو، و2 كيلو استروكس و50 جرام كوكايين و15 جرام من الآيس، وكمية من مادة أم دى أم إيه المخدرة وزنت 10 جرام، و100 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و5320 قرص مخدر لعقار الترامادول، و1615 قرص مخدر مختلف الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

البحث عن المخدرات



الكلاب البوليسية تبحث عن المخدرات



الكلاب البوليسية تمشط محيط الأندية