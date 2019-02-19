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صور.. إرهابي الدرب الأحمر خطط لسلسلة تفجيرات ويقظة الأمن أحبطتها

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:49 ص
صور.. إرهابي الدرب الأحمر خطط لسلسلة تفجيرات ويقظة الأمن أحبطتها مواد متفجرة
كتب محمود عبد الراضي
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بطولات رجال الشرطة أحبطت سلسلة من العمليات الإرهابية التى كان ينوى إرهابى الضرب الأحمر القيام بها، بعدما تم العثور بوكر الإرهابي على كمية هائلة من المواد المتفجرة والمواد الخام المستخدمة فى صناعة المتفجرات.
 
ويقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتها فى تتبع الإرهابي أنقذت سكان المنطقة من كارثة حقيقية، بعدما أحبططت مخططاته الإرهابية باستهداف المواطنين ورجال الشرطة والشخصيات الهامة.
 
وجاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 من الشهر الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.
 
وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد ضابط وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة ضباطين.
 
 
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