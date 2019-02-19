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صورة نادرة لاحتفال شادية ونجوم "ريا وسكينة" بعيد الميلاد الثانى للمسرحية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:00 ص
صورة نادرة لاحتفال شادية ونجوم "ريا وسكينة" بعيد الميلاد الثانى للمسرحية الاحتفال بعيد ميلاد مسرحية "ريا وسكينة"
كتب محمد رضا
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جمعت صورة نادرة الفنانة شادية مع نجوم مسرحية "ريا وسكينة"، خلال احتفالهم بعيد الميلاد الثانى للمسرحية الشهيرة، حيث يظهر فى الصورة الفنانة سهير البابلى، والفنان عبد المنعم مدبولى، والمخرج المسرحى سمير خفاجى، والفنان نعيم عيسى، والفنانة بثينة عبد النبى.

الصورة التى جمعت نجوم مسرحية "ريا وسكينة"، للاحتفال بعيد الميلاد الثانى للمسرحية، شارك فيها جمهور الإسكندرية، وقد احضر حينها سمير خفاجى، ومحمد حافظ، مديرا الفرقة، تورتة كبيرة مكونة من 5 أدوار، وخلال الاستراحة بين الفصلين الأول والثانى، تجمع حول التورتة العاملين فى المسرحية ومعهم مؤلف المسرحية بهجت قمر، لإطفاء الشموع.

نجوم مسرحية ريا وسكينة
نجوم مسرحية ريا وسكينة

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ريا وسكينة

الفنانة شادية

سهير البابلى

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