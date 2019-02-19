صحيفة نمساوية: محاكمة مقاتلى داعش فى محاكم دولية خاصة حل يرضى جميع الأطراف

فيينا (أ ش أ)

قالت صحيفة "كورونا تسايتونج " النمساوية، إن الاقتراح الخاص بمحاكمة مقاتلى داعش من خلال محاكم خاصة تحت إشراف الأمم المتحدة، يعتبر حلا مرضيا لكل الأطراف.

واعتبرت الصحيفة النمساوية اليوم الثلاثاء، أن التعامل مع المقاتلين الأجانب فى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى أدى إلى انقسام ملحوظ فى المجتمع الدولى، مشيرة إلى أن غالبية الدول الأوروبية ترفض استعادة الارهابيين الذين تم اعتقالهم فى سوريا، وهو ما جعل الأكراد يقترحون على الأمم المتحدة إنشاء محاكم دولية خاصة لمقاتلى داعش.

واعتبرت الصحيفة أنه لا توجد فى شمال سوريا إمكانية لمحاكمة الإرهابيين، لافتة إلى أن المحاكمات تحت رعاية الأمم المتحدة قد تكون حلاً يرضى جميع الأطراف.

وأشارت الصحيفة إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" تمكنت حتى الآن من القبض على حوالى 1300 مقاتل أجنبى فى داعش باستثناء العراقيين، حيث تم القبض على البعض أثناء القتال بينما استسلم آخرون.

ونوهت الصحيفة بأن قوات "قسد" بقيادة الأكراد تقوم حاليا بمهاجمة آخر معقل لداعش فى شرق سوريا، مشيرة إلى تقدير الأكراد بأن عدد مقاتلى "داعش" المتحصنين هناك حوالى 500 شخص ويتوقع أن العديد منهم من الأجانب.