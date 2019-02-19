video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركات إيطالية تقرر ضخ استثمارات جديدة بمصر فى مجالات الطاقة المتجددة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:28 ص
شركات إيطالية تقرر ضخ استثمارات جديدة بمصر فى مجالات الطاقة المتجددة جانب من اجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع الشركات
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عدة لقاءات مع شركات إيطالية، خلال زيارتها إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث أعلنت عدد من الشركات رغبتها فى توسيع استثماراتها فى مصر، والدخول فى مشروعات استثمارية جديدة فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصناعة بعد الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتى ساهمت فى توفير المناخ المناسب للاستثمارات فى مصر، ولكونها بوابة لقارة إفريقيا فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الإفريقى.

والتقت الوزيرة، مع جوزيبي دي بيني، رئيس مجلس إدارة شركة ايطالجين، حيث تم بحث استثمار الشركة فى مجال الطاقة المتجددة، وأعربت الوزيرة، عن ترحيب الحكومة برغبة الشركة الإيطالية فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال فى إطار اهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها.

وبحثت الوزيرة، مع أندريا فينيتسيا، المدير العام لمجموعة مكافارى، زيادة استثمارات المجموعة فى مصر، فى مجال البنية الأساسية، وأوضح "فينيتسيا" أن مجموعة مكافارى هى مجموعة إيطالية متعددة القطاعات تستثمر فى الطاقة المتجددة ، والبيئة، والأغذية والزراعة، والعقارات، فى نحو 100 دولة، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة فى مجال البنية الأساسية لكونه ركيزة التنمية.

والتقت الوزيرة، بالمهندس ماركو زيجون، رئيس شركة جيترا الإيطالية، والذى أوضح رغبة شركته فى زيادة استثماراتها فى مصر من خلال إنشاء شراكات مع شركات مصرية فى مجال الطاقة.

وناقشت سحر نصر ، مع  جيوفاني روكا، النائب الأول لشركة فيروفي ديلو ستاتو الإيطالية، وهى المسئولة عن تشغيل شبكة السكك الحديدية الإيطالية، التعاون فى الاستثمار فى تطوير قطاع النقل فى مصر.

كما التقت ستيفانو ياناكوني، مدير الشرق الأوسط وغرب إفريقيا بشركة مابى الإيطالية، والذى أوضح أن شركته تستثمر فى 35 دولة، وتعمل حاليا على إنشاء مصنع جديد بمصر لتصنيع الكيماويات المستخدمة فى مواد الطلاء.

 

سحر
 

 

وبحثت الوزيرة، مع امبرتو سارنو نائب رئيس شركة اى سى بويلر الإيطالية، المشروعات المستقبلية التى ترغب الشركة فى الاستثمار فيها فى مصر فى المجالات المساعدة لإنتاج الطاقة.

والتقت جوزيبي اوكو، رئيس البنية التحتية بشركة سايبم الإيطالية للخدمات النفطية، والذى أوضح أن مصر تعد دولة استراتيجية بالنسبة لشركته.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سحر نصر: توقيع 25 اتفاقية استثمارية وتجارية فى جميع القطاعات الحكومية

سحر نصر: صندوق تحيا مصر ساهم فى توفير 60 ألف وحدة سكنية بتمويل 2 مليار جنيه

سحر نصر لقناة أمريكية: مؤشرات واعدة للاستثمار الأجنبى فى مصر

وزيرة الاستثمار

سحر نصر

ايطاليا

استثمارات ايطالية




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة