شاهد فى دقيقة.. اعرف توقعات الأرصاد لحالة طقس "الويك إند"

كتب ــ محمود راغب

تعود حالة الجو على كافة الأنحاء للاستقرار فى ظل انتهاء فرص سقوط الأمطار، فضلا عن هدوء بحركة الرياح ونشاطها على كافة الأنحاء، ليسود طقس مستقر.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الجو وطقس "الويك إند":

1- توقعات باستقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع.

2- ارتفاع تدريجى طفيف بدرجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين على كافة الأنحاء

3- هدوء نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

4- تحذيرات للمواطنين من تخفيف الملابس نظرا لبرودة الأجواء ليلا

5- الشبورة تكون كثيفة على الطرق خاصة فى الصباح الباكر

6- على السائقين اتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة بسبب الشبورة

7- توقعات بانتهاء فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع

8- طقس "الويك إند" سيكون مستقر والأجواء تسمح للمواطنين بالخروج والعظمى بالقاهرة ستصل 22 درجة