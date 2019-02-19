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سامح شكرى يستعرض موقف مصر تجاه عملية السلام بالشرق الأوسط

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:16 م
سامح شكرى يستعرض موقف مصر تجاه عملية السلام بالشرق الأوسط وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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أكد وزير الخارجية سامح شكرى، على أهمية التمسك بحل الدولتين لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

واستعرض وزير الخارجية خلال مُشاركته اليوم الثلاثاء، بالاجتماع الوزارى التشاورى المصغر حول آخر مستجدات عملية السلام فى الشرق الأوسط بالعاصمة الأيرلندية دبلن، ثوابت الموقف المصرى وجهود القاهرة ذات الصلة.

 

وزير الخارجيه

 

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، صور تبرز مشاركة وزير الخارجية فى الاجتماع الوزارى التشاورى المصغر حول آخر مستجدات عملية السلام فى الشرق الأوسط.

 

وزير الخارجيه

 


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