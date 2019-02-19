video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا دمرت صواريخ "إس-400" تم صنعها للصين

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:51 ص
روسيا دمرت صواريخ "إس-400" تم صنعها للصين صواريخ "إس-400"
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم /الثلاثاء/، أن روسيا تضطر لتدمير صواريخ خاصة بمنظومة الدفاع الجوى "إس-400" صُنعت للصين.
ونقلت (سبوتنيك) عن سيرجى تشيميزوف رئيس شركة (روستيخ) المشرفة على قطاع الإنتاج الحربى فى روسيا قوله "إن السفينة التى حملت هذه الصواريخ واجهت العاصفة، واضطررنا لتدمير الصواريخ".. لافتا إلى أن روسيا تقوم الآن بصنع ما تم إتلافه ليتم نقله إلى الصين فى وقت لاحق.
وكانت الصين قد وقعت عقدا لشراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية تزيد على 3 مليارات دولار مع روسيا.. وبدأ بتوريد ما اشترته الصين فى 18 يناير 2018، إلا أن السفينة التى حملت معدات المنظومة إلى الصين واجهت عاصفة شديدة فى منطقة مضيق المانش، ولم تستطع وسائل وأدوات تثبيت المعدات مواجهة الرياح والهزات الشديدة، فتضرر قسم من المعدات وقرر قبطان السفينة العودة إلى روسيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تخطط لبناء محطة للطاقة الشمسية بالفضاء بحلول 2025

باحث هولندى يكتشف تجسس الصين على 2.5 مليون شخص

إس 400

روسيا

الصين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة