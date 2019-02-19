video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"روستيخ" الروسية: الصفقات والمبيعات العسكرية زادت بعد العقوبات الأمريكية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:20 ص
"روستيخ" الروسية: الصفقات والمبيعات العسكرية زادت بعد العقوبات الأمريكية أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

كشف رئيس مؤسسة (روستيخ) الروسية، المشرفة على قطاع الإنتاج الحربى فى روسيا، سيرجى تشيمزوف أن نسبة الطلبات والمبيعات لأسلحة (كلاشينكوف) قد زادت بشكل كبير حتى بعد فرض العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية العسكرية المختلفة.
وقال تشيمزوف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الثلاثاء/ - "قبل فرض العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية، ومنها مجمع "كلاشنيكوف" العسكرى، كانت الطلبات والصفقات فى عام 2016 تبلغ نحو 46 مليون دولار أمريكى، واليوم تبلغ مجمل الصفقات نحو 300 مليون دولار أمريكى، أى أن هناك نمو بنحو 6 مرات ونصف".
وأشار إلى أن العائدات السنوية لشركة "كلاشنيكوف" الروسية بلغت أكثر من 600 مليون دولار أمريكى، وبلغ الربح الصافى للشركة خلال عام 2018 نحو 45 مليون دولار أمريكى.
وكانت فعاليات معرض الدفاع الدولى "ايديكس 2019" قد انطلقت فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح فى المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل (لوكهيد مارتن، بوينج، رايثون الأمريكية، تاليس الفرنسية) وغيرها، كما تشارك الصين بجناح كبير، إضافة إلى دول عربية أخرى أبرزها مصر والأردن والسعودية والإمارات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا دمرت صواريخ "إس-400" تم صنعها للصين

روسيا تعتقل 11 شخصا على متن قارب كورى جنوبى بتهمة الصيد غير المشروع

روسيا

روستيخ الروسية

الصناعات العسكرية

العقوبات الأمريكية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة