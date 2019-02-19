"روستيخ" الروسية: الصفقات والمبيعات العسكرية زادت بعد العقوبات الأمريكية

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كشف رئيس مؤسسة (روستيخ) الروسية، المشرفة على قطاع الإنتاج الحربى فى روسيا، سيرجى تشيمزوف أن نسبة الطلبات والمبيعات لأسلحة (كلاشينكوف) قد زادت بشكل كبير حتى بعد فرض العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية العسكرية المختلفة.

وقال تشيمزوف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الثلاثاء/ - "قبل فرض العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية، ومنها مجمع "كلاشنيكوف" العسكرى، كانت الطلبات والصفقات فى عام 2016 تبلغ نحو 46 مليون دولار أمريكى، واليوم تبلغ مجمل الصفقات نحو 300 مليون دولار أمريكى، أى أن هناك نمو بنحو 6 مرات ونصف".

وأشار إلى أن العائدات السنوية لشركة "كلاشنيكوف" الروسية بلغت أكثر من 600 مليون دولار أمريكى، وبلغ الربح الصافى للشركة خلال عام 2018 نحو 45 مليون دولار أمريكى.

وكانت فعاليات معرض الدفاع الدولى "ايديكس 2019" قد انطلقت فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح فى المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل (لوكهيد مارتن، بوينج، رايثون الأمريكية، تاليس الفرنسية) وغيرها، كما تشارك الصين بجناح كبير، إضافة إلى دول عربية أخرى أبرزها مصر والأردن والسعودية والإمارات.